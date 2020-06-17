Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu yerde balıkçıların avlanması renkli görüntülere sahne oluyor.

Ağa takılan özellikle mercan ve barbun türü balıkları avlayıp torbalara doldurarak evlerine götüren balıkçılar, bazen sattıkları taze balıklarla gelir de elde edebiliyor.