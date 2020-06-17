Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kaçak hastane operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da çalışma izni olmadan tedavi hizmeti veren bir tıbbi merkeze operasyon düzenlendi. 2'si doktor 5 kişi gözaltına alındı.
Polis, Esenyurt'ta izinsiz kürtaj yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen 4 katlı binaya operasyon düzenlendi.
Binanın üst katlarının tedavi merkezine çevrildiği tespit edildi. Tedavi için bekleyen 6 kişi de oradaydı.
Suriye uyruklu kişilerce çalıştırıldığı anlaşılan kaçak tedavi merkezi mühürlendi.
Suriyeli 2'si doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin, içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti.
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