Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına yapılacak temmuz zammıyla ilgili şunları söyledi:

"Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, onlara sosyal bir koruma ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye devleti onların yanındadır, Türk devleti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet çalışanlarını koruyan, gözeten bir devlettir. Temmuz'daki düzenlemeler kamu çalışanlarına nefes aldıracak.Çalışan emekçilerimizi korumak da bizim görevimizdir. Çalışmalar devam ediyor, görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, onlara sosyal bir koruma, ilave zam yapacağız. pic.twitter.com/x9wieKjU4a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2022

Bilgin ayrıca, yeni bir istihdam projesini uygulamaya aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin büyük sanayi şehirlerinde çok kısa süre içerisinde 50 bin yeni büyük sanayi kuruluşunda yeni bir işçi istihdamı yaratacağız. Türkiye olarak emekçinin hakkını koruyacağız" dedi.