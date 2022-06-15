Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında yapılacak zam oranında. En çok merak edilen ise asgari ücretli için bir çalışma yapılıp yapılmayacağı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, hükümetin alım gücünü artırmakta kararlı olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Net şeklini bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor."

Kurtulmuş, hedefin, ücretli ve dar gelirlileri enflasyona karşı korumak olduğunu söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı.