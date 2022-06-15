Türkiye ile Kırgızistan’ın eğitimdeki en anlamlı ortak projeleri olarak kurulan ve Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde Geleneksel Spor Oyunları Meydanı oluşturuldu. Meydanın açılışını 15 Haziran'da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Açılış töreni, Cer Ene’nin duasının ardından geleneksel sporcuların geçit töreniyle başladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Şehir merkezinde kurulan meydanda bütün Bişkek sakinleri geleneksel spor oyunlarını hem oynayabilecek hem izleyebilecek. Kırgızistan'a, Bişkek'e ve Manas Üniversitesi’ne hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a ata sporlarının ve oyunlarının yaşatılacağı bu meydanı kurduğu için teşekkür etti.

"Amacımız Türk Dünyası Üniversiteler Oyunları’nı burada gerçekleştirmek"

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan ise Geleneksel Spor Oyunları Meydanı’nın ata sporlarının daha da gelişmesine vesile olmasını temenni etti.

Bakan Azamat Camankulov da son zamanlarda çok önemli bir noktaya taşınan geleneksel sporların Manas Üniversitesi’nin kurduğu bu sahayla daha da geliştirileceğini, sahanın Kırgızistan için çok faydalı olacağını ve buranın büyük turnuvaların merkezi haline geleceğini ifade etti.

Rektör Alpaslan Ceylan ise “Bilal Başkan’ımın başlatmış olduğu faaliyetlerin burada bir benzerini yapıyoruz. İnşallah bu meydan Kırgızistan’ımıza hayırlı, uğurlu olacaktır. Sayın Bakan’ım ile burada çok etkinlik düzenleyeceğiz. Amacımız Türk Dünyası Üniversiteler Oyunları’nı önümüzdeki yıl burada gerçekleştirmektir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Rektör Ceylan, Bilal Erdoğan’a geleneksel ok yay hediye etti. Tören; er eniş, salbuurun, kök börü gösterileriyle devam etti.

Törende gün boyunca çeşitli müsabakalarda mücadele edip kazanan geleneksel sporculara ödülleri de verildi.

Tören canlı yayınlandı

Konser programıyla sona eren açılış töreni, üniversitenin tüm ülkeye yayın yapan Manas Radyosu, Manas Televizyonu ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ev sahipliğindeki açılış törenine; Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Afganistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Sayed Nader Hussain Sadat, Azerbaycan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Latif Seyfaddin Gandilov, Kazakistan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği Temsilcisi, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, Macaristan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Şandor Dorogi, Moğolistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Ganhuyag Sodnom, Pakistan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği Temsilcisi, Türkmenistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Şadurdi Meredov, büyükelçiliklerin müşavirleri, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, geleneksel spor federasyonlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.