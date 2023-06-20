Asgari ücret ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret açıklandı...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı belli oldu.

Asgari ücret ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme sona erdi. İşte Bakan Vedat Işıkhan "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Buna göre asgari ücret net 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücrete yüzde 34 artış yapılmış oldu.

Brüt asgari ücret ne kadar?

Brüt asgari ücret 13 bin 214 lira olarak uygulanacak.