Kars'ta kurbanlıklar alıcı bekliyor

Tadilat ve şap hastalığından dolayı kapalı olan kentteki hayvan pazarlarının açılmasıyla hareketlilik başladı.

Erken saatlerde hayvanlarını pazar alanına getiren besiciler, büyük bir umutla kurbanlıklarının satılması için mücadele ediyor. Sıkı pazarlıklar sonucu besici ile fiyatta anlaşabildiği alıcıya satış yapıyor.

Sarıkamış ilçesinde ise bir süredir kapalı olan hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıkarıldı.

Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hayvanlarını satan Büyük Boğatepe köyü muhtarı Yener Koçulu, hayvan fiyatlarının pahalı olmasına rağmen satışların iyi durumda olduğunu, büyükbaş hayvanların kilogramının 100-130 lira arasında değiştiğini söyledi.

Sarıkamış'ta büyükbaş hayvan satıcısı Vahiyettin Aslan, yaklaşık 6 ay besleyerek hayvan pazarına getirdiği 600 kiloluk boğanın 67 bin liraya alıcısını beklediğini söyledi.