Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin’de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde edinilen bilgiye göre, Hopa-Arhavi karayolu üzerinde bulunan ışıklar mevkiinde kontrolünü kaybeden 34 BAL 200 plakalı otomobil sürücüsü beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ders dönen araç içinde bulunan Ş. H., F. H. ve D.H. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale ederek, tedavilerine yapılması için Hopa Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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