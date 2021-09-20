Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev topuna döndü
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. M.T. adlı vatandaşa ait 63 VN 754 plakalı Renault marka otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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