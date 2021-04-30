Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekiplerince şehrin farklı noktalarına su, mama ve farklı yiyecekler bırakıldı.

Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı ve yiyecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında polisler, karşılaştıkları kedi, köpek gibi hayvanlarla yakından ilgilendi.

Uygulama kapsamında Artvin Belediyesi tarafından sokak hayvanları için kentin bazı noktalarına konulan su ve yiyecek kapları kontrol edilerek boş olanlar dolduruldu.

Emniyet mensuplarının bu uygulaması vatandaşlarca takdirle karşılanırken, bazı polislerin elleriyle hayvanları beslemesi ve su içirmesi güzel görüntüler oluşturdu.