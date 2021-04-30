Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda bir zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Saimbeyli ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.Y, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ
Son Haberler
- 17:43
- 17:27
- 17:44
- 17:19
- 17:34
Sıradaki Haber
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz