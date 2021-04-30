Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanma sürecinde denetimler artırıldı.

Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile kent merkezindeki denetim noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Denetimin ardından açıklama yapan Ayhan, Kovid-19'la mücadele kapsamında 17 günlük kapanma sürecinin başladığını belirterek, "Hem denetim noktalarını incelemek hem de vatandaşlarımızın bu sürece uyum konusundaki bazı sıkıntıları var mı, görmek için sahadayız. 4 bine yakın jandarma ve polisimizle 100'e yakın kontrol noktamızda vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Kimlerin dışarıda olması gerektiğini ve kimlerin istisna kapsamı dışında olduğu hakkında bilgilendiriyor, yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, imalat, üretim, tedarik, lojistik, tarım, orman, hayvancılık ve sağlık alanında çalışanların istisna dışında olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın uyumunun çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Sabrederek bunu 17 güne yaydığımız zaman yaza rahatlayarak çıkmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da sahada olacağına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Buna yönelik iletişim numaramız 112'yi ve çağrı merkezimizin 0850 224 10 58 numaralı hattını kamuoyu ile paylaştık. Bizim her yere polis ve jandarma koyarak başarılı olmamız mümkün değil. Herkes kendini bilecek, kendi vicdanı kendi polisi olacak. Vatandaşımız bu işin bilincinde olacak. Bu işin vebal olduğunu idrak edecek. Hep birlikte fedakarlık göstererek başarılı olmamız mümkün. Vatandaşımızın sağlığı için gece gündüz çalışıyoruz. Bu küresel sorunla mücadele etmekteyiz. Bu meydanın cıvıl cıvıl olduğu günleri inşallah hep birlikte yaşayacağız."

Ayhan, Mevlana Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde gördü.