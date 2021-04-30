İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıklar tamamlandı.

e-Devlet çalışma izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Buna ilişkin başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Açıklamada, muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların, e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

Çalışma izni başvurusu için tıklayınız.

Muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için tedbir alındı

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli.

Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili form, manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilecek.

Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık" denildi.