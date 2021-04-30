Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da altyapı çalışmaları dolayısıyla bazı caddeler trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da, altyapı çalışmaları nedeniyle bazı caddeler 17 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaua göre içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz ve telekomünikasyon çalışmaları nedeniyle Gazipaşa, Kahramanmaraş, İskele ve İran caddeleri trafiğe kapatılacak.
Bugün başlayan çalışmalar, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek ve bu caddeler trafiğe tekrar açılacak.
Öte yandan, Havaalanı dolmuş durağı araçlarının kalkış noktasında da çalışma yapılacağı için bu durağın seferlerinin Meydan-Tanjant köprü altında bulunan peron yerlerinden yapılacak.
Son Haberler
- 17:43
- 17:27
- 17:44
- 17:19
- 17:34
Sıradaki Haber
Artvin'de iki katlı bir evde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz