Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaua göre içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz ve telekomünikasyon çalışmaları nedeniyle Gazipaşa, Kahramanmaraş, İskele ve İran caddeleri trafiğe kapatılacak.

Bugün başlayan çalışmalar, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek ve bu caddeler trafiğe tekrar açılacak.

Öte yandan, Havaalanı dolmuş durağı araçlarının kalkış noktasında da çalışma yapılacağı için bu durağın seferlerinin Meydan-Tanjant köprü altında bulunan peron yerlerinden yapılacak.