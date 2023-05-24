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Güncel
AA 24.05.2023 21:42

Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmalarında ikinci gün

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmalarında ikinci gün

Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde dün 55 AIL 79 plakalı kamyonun Çoruh Nehri'ne düşmesi sonrası akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmamaları ikinci günde de sürdü.

Artvin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün koordinesindeki çalışmalara jandarma su altı arama kurtarma, deniz polisi, AFAD ve gönüllülerden oluşan 120 kişilik ekip katılıyor.

Arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı su altında, bir bölümü nehir kenarlarında, bir kısmı da botlarla su yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Vali Doruk arama çalışmalarına yerinde inceledi

Bölgeye giden Vali Yılmaz Doruk, çalışmalar hakkında AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı'dan bilgi aldı.

Burada Topal'ın yakınlarıyla da görüşen Vali Doruk, bir aracın Şavşat yolunda dereye uçtuğu ihbarının güvenlik güçlerine dün saat 15.00 sıralarında geldiğini söyledi.

Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmalarında ikinci gün

Doruk, ihbar üzerine yapılan araştırmalarda bir kargo tipi kamyonun suya uçtuğunun tespit edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Kamyon şoförü halen kayıp. Kendisine ulaşamadık. Bir iz de bulamadık. Kamyonun suya düştüğü noktada bir el çantasına rastladık. Bundan yola çıkarak aramalarımızı sürdürüyoruz. Araç suya düştüğü noktadan suyun debisinin çok yüksek olması nedeniyle 500 metre kadar sürüklenmiş durumda. Aracın içinde kontroller yapıldı. Kendisi aracın içinde değil. Her ihtimali değerlendiriyoruz"

Kayıp kişinin ailesiyle de konuştuğunu aktaran Doruk, "Ailesi üzüntülü. Burada yapılan çalışmaları görüyorlar. Bu manada memnuniyetlerini ifade ettiler. Bu tür kayıplarda sonuca ulaşmak zaman alabiliyor. Sabırla aramayı sürdüreceğiz. Herhangi bir iz yok ama dileğimiz sağ olarak bulmak. Ama her geçen saat bu ihtimal zayıflıyor, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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