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Güncel
AA 24.05.2023 20:46

Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg’un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in tanıtımı yapıldı.

Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi

İlçeye getirilen araç Selçuklu Çarşı’sındaki alışveriş merkezinin önüne getirilen araca vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aracı inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çekti, hayırlı olmasını diledi.

Belediye önünde Togg’un direksiyonuna geçen AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, ilçe merkezinde tur attı.

Bedirhanoğlu, yerli aracın bugün Ahlatlılarla buluştuğunu söyledi.

Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi

Togg’un ülkenin nereden nereye geldiğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu eseri ortaya çıkaran Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 1960’larda Erbakan hocamızla temellerinin atıldığı ve yıllardır bazı güçler tarafından üretimine izin verilmeyen aracımız hamdolsun bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık yollarda. Milli gurur olarak bunu her yerde söylüyoruz. Rabbim daha büyük projeler ve hizmetlerle bizleri milletimizle buluştursun"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise milli gururun bugün Ahlat’ta olduğunu ve halka teşhir edildiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

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