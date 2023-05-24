Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi

İlçeye getirilen araç Selçuklu Çarşı’sındaki alışveriş merkezinin önüne getirilen araca vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aracı inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çekti, hayırlı olmasını diledi.

Belediye önünde Togg’un direksiyonuna geçen AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, ilçe merkezinde tur attı.

Bedirhanoğlu, yerli aracın bugün Ahlatlılarla buluştuğunu söyledi.





Togg’un ülkenin nereden nereye geldiğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu eseri ortaya çıkaran Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 1960’larda Erbakan hocamızla temellerinin atıldığı ve yıllardır bazı güçler tarafından üretimine izin verilmeyen aracımız hamdolsun bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık yollarda. Milli gurur olarak bunu her yerde söylüyoruz. Rabbim daha büyük projeler ve hizmetlerle bizleri milletimizle buluştursun"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise milli gururun bugün Ahlat’ta olduğunu ve halka teşhir edildiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.