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Güncel
AA 30.12.2023 14:16

Artvin'de hastanede yangın tatbikatı yapıldı

Artvin Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Artvin'de hastanede yangın tatbikatı yapıldı

Yaşanabilecek yangına hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, kurgu gereği hastanenin 5. katındaki çocuk servisinde yangın olduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü, diğer ekipler ise dumandan etkilenen 3 hastanın tahliyesini gerçekleştirerek, çevre hastanelere sevk etti.

Artvin Devlet Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Seda Kuruoğlu, tatbikatı her yıl farklı senaryolarla yaptıklarını söyledi.

Tatbikattaki amacın personeli ve vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu belirten Kuruoğlu, "Yangın şakaya gelmiyor. Afet durumunda bilinçli olalım istiyoruz." dedi.

ÇAK Sorumlusu Tolga Şatır ise tatbikatların kendilerini olası afetler karşısında hazır tuttuğunu ifade etti.

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