Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 05:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de kar dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle, il merkezi ve ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı
Son Haberler
- 06:53
- 06:49
- 06:26
- 06:16
- 06:44
Sıradaki Haber
Rize'de kar nedeniyle eğitime yarın da ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz