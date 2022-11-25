Artvin merkez Dere mahallesi mezrası Naşop mevkiinde ormanlık alanda bulunan 7 kestane ağacı anıt ağaç olarak tescillendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yeşil Artvin Derneğinin başvurusu neticesinde yaptığı bilimsel çalışma, bölgede 7 özellikli ağaç olduğu tespitini yaptı.

Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgedeki kestane ağaçlarının anıt ağaç olarak tescillenmesine karar verildi.

Karar sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yeşil Artvin Derneği ve Dere Mahallesi Muhtarlığı tarafından ağaçla a plakaları asılarak koruma altına alındı.

18 kestane ağacından 7 tanesi tescillendi

Yaşları 350 ile 500 arasında değişen, genişliği ise 2 ve 6 mette arasında bulunan kestane ağaçları halen meyve veriyor. Bölgede toplam 19 devasa kestane ağacı tespit ettiklerini ifade eden Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, “Kestane ağaçlarını alanında uzman kişilere bahsettik. Yapılan inceleme sonucunda, bu kestane ağaçlarının oldukça önemli ve korunması gerektiğini söylediler. Yaptımız başvuru sonucunda 18 kestane ağacından 7 tanesi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz çalışmaları neticesinde tescillendi. Bizim için Artvin için oldukça önemli bir olay” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Umut Ural Özkan ise “Tabiat varlıkları ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil Artvin Derneği bize böyle bir talepte bulundu. Biz de çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonununca görülmesi üzere daha sonra bakanlığımız bunların özellikli ağaçlar olarak karar verdi. Bu ağaçların tescil edilmesi sağlandı” diye konuştu. Artvin Çoruh Üniversite Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Özalp ise ”2006 yılında bilimsel çalışma yaptık. 19 tane toplam anıtsal özeliklere sahip ağaç belirledik. 350 ile 500 arası yaşlara sahip, belki daha da fazla ağaçlar belirledik. Bu Artvin'in değeri ve güzelliği. Bunlardan çok daha var. İyi bir çalışma yapılsa çok daha fazlası bulunabilir” ifadelerini kullandı.