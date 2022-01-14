Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de 175 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 175 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan İ.G'nin (37) çantasında arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait 95'i gümüş, 76'sı bronz, 4'ü altın olmak üzere 175 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Artvin Tarihi Eser
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