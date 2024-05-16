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Güncel
AA 16.05.2024 11:28

Artvin'de 1400 rakımda yoga yapıldı

Artvin'de "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında 1440 rakımlı Usot Gölü kıyısında yoga yapıldı.

Artvin'de 1400 rakımda yoga yapıldı

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde Ardanuç ilçesinin Tosunlu köyünde gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 30 kişi katıldı.

1440 rakımlı Usot Gölü kıyısında doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen katılımcılar, uzman yoga eğitmenleri eşliğinde nefes egzersizleri ve yoga yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren etkinlik sonrasında katılımcılar, yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek, dağlardaki kar görüntüsü, yeşermiş doğanın ve gölün etkileyici güzelliğinin tadını çıkardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, gazetecilere, sporu turizmle entegre ederek kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için bu tarz etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Artvin'de 1400 rakımda yoga yapıldı

Kentin keşfedilmemiş doğal güzellikleri arasındaki Tosunlu köyünde güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Başköylü, "Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak sporun her dalını ilimizin her köşesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda hem sportif hem kültürel hem turizm açısından önemli bir yerdeyiz." dedi.

Yoga eğitmeni Müjde Ayşe Demiroğlu, yoganın birçok yerde arınma sanatı olarak kabul görmesine rağmen Türkiye'de spor olarak nitelendirildiğini ifade ederek, "Burası harika bir yer. Ben aslen Aydınlıyım. Tabii ki Karadeniz ve Artvin'in doğası çok başka. Özellikle de Tosunlu köyü gerçekten harika bir yer." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Merve Güreş de ilk defa doğada yoga yaptığını ve keyif aldığını anlatarak, "Hava çok güzel, güneş var, arkamda karı görüyorsunuz ama biz burada gölün etrafında çok güzel bir yoga etkinliği gerçekleştirdik. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz." dedi.

ETİKETLER
Artvin Gençlik ve Spor Bakanlığı
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