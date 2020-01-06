Adana'da bir kişinin vefat eden arkadaşının cenazesinden dönüşte yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi güvenlik kamerasınca görüntüledi.

Merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu İncirlik Kavşağında İbrahim Eyi (79), belediye otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken Ezgi K. (28) yönetimindeki 34 BTN 428 plakalı otomobil çarptı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Eyi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın, Eyi'nin vefat eden bir arkadaşının kent merkezindeki cenaze törenine katıldıktan sonra evine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Cenaze, otopsi işleminin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kürkçüler Mezarlığına götürüldü.

Otomobil sürücüsü kadının gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA