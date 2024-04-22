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Güncel
AA 22.04.2024 16:54

Ardahanlı gazeteciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Ardahan'da görevli yerel ve ulusal basın mensupları, Turizm Haftası dolayısıyla kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Ardahanlı gazeteciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi
[Fotograf: AA]

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen programda, gazetecilere tur araçlarıyla kentin tarihi ve turistik mekanları gezdirildi, yöresel ürünlerden ikramlar yapıldı.

Ardahanlı gazeteciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, etkinlikte, amaçlarının kentin turizmini tanıtmak olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede de Vali Hayrettin Çiçek'in gazetecileri kentin "tanıtım elçileri" olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bölgemizin tanıtımında sizlerin çok büyük katkısı var. Ardahan'ımızı tanıtan çabalarınızı minnet ve şükranla anıyoruz, müteşekkiriz. Her şeyde ve hep birlikte çabamız Ardahan'ımız içindir. Bütün çabalar ve başarılar kolektif. Ardahan'ı tanıtım çabalarınıza tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, programın ardından basın mensuplarına teşekkür belgesi verdi.

Ardahanlı gazeteciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

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