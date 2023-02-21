Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, depremin etkilediği illerden aileleriyle birlikte kente gelen çocukların yaşadıkları travmayı unutmaları amacıyla çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler yapılıyor.

Çocuklar, bu kapsamda Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kızak ve kayak etkinliğine katıldı.

Ardahan Gençlik Merkezi'nde kültür ve sanat etkinlikleri ile eğitsel oyunlarla da vakit geçiren çocuklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen resim ve bowling etkinliğinde eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "İlimize gelen aileleri, bakanlığımız adına tek tek ziyaret ettik. Çocuklarımız için gerek sosyal, gerekse sportif faaliyetler devam edecek. Ayrıca tüm KYK yurtlarımız da depremzede ailelerin hizmetindedir" dedi.