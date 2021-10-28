Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şırnak'tan Ardahan'a gelen bir yolcu minibüsünü Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda durdurdu.

Minibüsteki bir yolcunun valizinde yapılan aramada 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.