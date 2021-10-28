Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da polis ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Çocuk Şube Müdürlüğünce yaklaşık 200 polisin katılımıyla merkezdeki okul çevreleri, servis araçları, internet oyun salonları, iddia bayileri, kafe ve kahvehaneler denetlendi.
Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, sohbet ettiği öğrencilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu.
Denetimler aralıklarla devam edecek.
Etiketler: Bolu Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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