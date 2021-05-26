Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da yayla evinde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’ın Göle ilçesinde yaylada bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.
Göle ilçesine bağlı Samandöken köyü yaylasında İbrahim Akkoyunlu’ya ait evin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yaylada bulunan vatandaşların müdahale ettiği alevler tüm çatıyı sardı.
Göle Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.
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