Organize Sanayi Bölgesi AR-GE ve İnevasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, saya ve ayakkabı imalatının kent için önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Sektörün gelişmesi, sorunların çözümü ve sektörün geleceğine yönelik atılan adımların üretim ve istihdam noktasında önemli olduğunu belirten Balık, "Bartın Ticaret Odası olarak saya ve ayakkabı imalatı sektörünün sorunlarının çözümü, sektörün geliştirilmesi noktasında her türlü fikre, öneriye açığız. Bu alanda yaptığımız mevcut çalışmalar ve desteklediğimiz projeler var. Sektör temsilcilerinin ve kıymetli akademisyenlerimizin de katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda önemli mesafeler katettik. Sektör bazlı sorunların çözümü noktasında tüm paydaşların gerekli çalışmaları yapacağına ve bu çalışmaların meyvelerini en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, saya ve ayakkabı imalatı sektöründeki tedarik zinciri, hammadde ve kaynak temini ve tedarik zincirine yönelik sorunlar ile öneriler ele alındı.

Toplantıya, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, KOSGEB Bartın İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu, BAKKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, Bartın Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.