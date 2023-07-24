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Güncel
AA 24.07.2023 12:37

Ardahan'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı mest etti

Ardahan'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

Ardahan'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı mest etti

Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Yağış sonrası tarihi kalenin üzerinde oluşan gökkuşağı, Türk bayrağıyla da bütünleşince doyumsuz bir manzara sundu.

Kentin her yerinden gözlemlenen gökkuşağını vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Gökkuşağı fotoğrafını çeken vatandaşlardan Aykut Yıldız, `Ardahan’da yağış sonrası oluşan gün batımı resimlere konu olacak şekilde şekillenmiş. Vatandaşlar burada gökkuşağı altında fotoğraf çektiriyorlar. Türk bayrağıyla da bütünleşince ayrı bir güzellik ortaya çıkmış durumda` dedi. 

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