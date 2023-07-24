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Güncel
AA 24.07.2023 11:47

Sinop’ta ahşap ev yanarak kül oldu

Sinop'ta bir köyde çıkan yangında ahşap ev küle döndü.

Sinop’ta ahşap ev yanarak kül oldu

Yangın, Gerze ilçesi Sarnıç köyü Bayraktaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Alt katı ahır, üst katı ev olan ahşap yapıda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Hiç kimsenin yaşamadığı kaydedilen ahşap yağıdaki yangın, köy sakinleri tarafından yetkililere bildirildi.

Olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ahşap yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. 

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