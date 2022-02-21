Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve kaldırımlar buz tuttu.

Araçların camlarının da buzla kaplandığı kentte belediye ekiplerinin buz ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.

Kaldırım ve yollarda buzlanma meydana gelen ilde vatandaşlar ve sürücüler yollarla ilerlemekte güçlük çekti.