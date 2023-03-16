Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan’da karda yiyecek arayan Tilki görüntülendi
[Fotograf: İHA]
Ardahan’da karlı doğada yiyecek arayan tilki dron ile görüntülendi.
Ardahan’ın Hanak ilçesinde karla kaplı arazide drone ile çekim yapan Doğu Yılmaz, bir süre sonra kar üzerinde gezinen bir tilkiyi fark etti. Yılmaz, insansız hava aracıyla tilkiyi havadan takibini sürdürdü.
Görüntülerde tilki, havadan kendine yaklaşan sese aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdürüyor.
Uzun bir süre kar altında yiyecek arayan tilki Doğu Yılmaz tarafından drone ile görüntülendi.
Etiketler: Ardahan
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