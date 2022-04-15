Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent genelinde iki gündür devam eden kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı ve tipiye dönüştü.
Sisin de yoğunlaştığı Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekipleri, yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücülerin tedbirli olmasını istedi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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