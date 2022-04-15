Kent genelinde iki gündür devam eden kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı ve tipiye dönüştü.

Sisin de yoğunlaştığı Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekipleri, yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücülerin tedbirli olmasını istedi.