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Güncel
AA 14.11.2023 16:11

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan, 5'i Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarının yanı sıra il genelinde güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.

Ekipler, il genelindeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalandı.

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