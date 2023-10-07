Ardahan'da firari hükümlü yakayı ele verdi

Ardahan'da 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, `Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık` suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G.'nin Ardahan Güney Çevreyolu'nda olduğunu tespit etti .Operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.