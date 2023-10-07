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Güncel
İHA 07.10.2023 09:03

Ardahan'da firari hükümlü yakayı ele verdi

Ardahan'da 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari dolandırıcılık hükümlüsü, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Ardahan'da firari hükümlü yakayı ele verdi

Ardahan'da 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, `Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık` suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G.'nin Ardahan Güney Çevreyolu'nda olduğunu tespit etti .Operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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