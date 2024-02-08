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Güncel
AA 08.02.2024 15:15

Ardahan'da donmaması için açık bırakılan musluklar suyu azaltıyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şebekelerin donmaması için vatandaşların muslukları açık bıraktığını ve bunun suyu azalttığını belirtti.

Ardahan'da donmaması için açık bırakılan musluklar suyu azaltıyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı açıklamada, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. Son 3 gündür kenti etkisi altına alan kar yağışıyla mücadele ettiklerini belirten Demir, vatandaşların muslukları gece boyunca açık bıraktığını ve bu durumun su kaynağının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Demir, vatandaşları su kullanımını kısıtlamaya ve muslukları kısık açmaya davet etti. Bu şekilde suyun donmayacağını ve diğer vatandaşların da mağdur olmayacağını vurguladı.

Başkan Demir, konuyla ilgili olarak tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediğini ifade etti.

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