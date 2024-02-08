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Güncel
AA 08.02.2024 15:13

Vanlı aileler eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Vanlı aileler eylemlerini sürdürdü

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Vanlı aileler eylemlerini sürdürdü

"Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön artık"

Eyleme katılan Zümrüt Salim, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlumu onlardan istiyorum. Uzak yoldan geliyorum. Bizim çocuklarımızı göndersinler. Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön artık, hasretine dayanamıyorum." dedi.

Kudrettin Biçer de kız kardeşinin kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar mücadeleye devam edeceğiz. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin ailelerinize teslim olun. Kız kardeşim Gülcan'a sesleniyorum, çok boş bir mücadelenin peşindesin. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Annen, baban seni çok özledi." diye konuştu.

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PKK/KCK Van
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