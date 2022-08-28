İlçeye bağlı Eskidemirkapı köyünde Dilaver Karakoç'a ait ot yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ot yığınının yanında bulunan ev ve ahırlara sıçradı.

Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bir ev ve 2 ahırda hasar oluştu.