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Güncel
İHA 26.05.2023 10:42

Ardahan’da buğday ve arpa ekimi başladı

Ardahan’da çiftçilerin hububat ekimi mesaisi devam ediyor. Hanak ilçesinde çiftçilerin toprakla buluşturduğu hububat dronla görüntülendi.

Ardahan’da buğday ve arpa ekimi başladı
[Fotograf: İHA]

Ardahan’ın Hanak ilçesinde çiftçiler, traktörlerle topraklarını sürüyor.

Geçtiğimiz yıl buğday üretiminde rekor artış olan Ardahan’da tohumlar toprakla buluşmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde kalkan çiftçiler tarlalarının yolunu tutarak kolları sıvadı.

Çuvallarda bulunan arpa ve buğday tohumlarını mibzere yerleştiren çiftçiler adeta tarlada dört dönerek bereketli topraklara tohumları bıraktı.

Kar ve yağmur suyuyla yeşerip olgunlaşan arpa ve buğdayın hasadı, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılıyor.

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