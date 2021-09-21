Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da, yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesinin Türbe mevkisinde yol kontrolü sırasında Kahramanmaraş'tan gelen bir otomobili durdurdu.
Aramada, araçta tarihi eser niteliğindeki figürlü çanak, madalyon ve hançer ile 2 mızrak ucu, 2 biblo ele geçirildi.
Otomobildeki eserlere el koyan jandarma, araçtaki 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Etiketler: Ardahan Jandarma Genel Komutanlığı
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