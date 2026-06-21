Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.06.2026 20:25

Bakan Göktaş: Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülülere ayrımcı sözler sarf eden kişiye tepki göstererek, konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş: Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, başörtülü kadınları hedef alarak "imha edilsin" ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetlediklerini ve en güçlü biçimde kınadıklarını belirtti.

Kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmenin temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırı olduğunu vurgulayan Göktaş, ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemlerin geride kaldığını anımsattı.

Başörtülü kadınları hedef alan paylaşıma soruşturma
Başörtülü kadınları hedef alan paylaşıma soruşturma

Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez. Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
İran heyeti ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
19:22
Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı
18:41
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18:38
YKS'de oturumlar sona erdi
17:57
Başörtülü kadınları hedef alan paylaşıma soruşturma
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ