Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da durdurulan bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda durdurdu.
Kamyonetteki aramada yün çuvalları arasına gizlenen bidonlarda 83 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Akaryakıta el koyan polis araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.
Etiketler: Ardahan Kaçak Akaryakıt
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