Jandarma ekipleri, köylerde, "Kulağınıza küpe olsun" ve "Geçim kaynağı olan hayvanlarınızı emek hırsızlarına kaptırmayın" sloganıyla hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıtırken, hayvan sahiplerini de bire bir uyardı, köylerin belirli noktalarına broşür astı.

Salmanfakılı köyü muhtarı Fatih Aslan, gazetecilere, jandarma ekiplerinin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi köye geldiğini, özellikle hırsızlık ve sahte para uyarısında bulunarak broşür dağıttığını söyledi.

Jandarmanın hayvan sahipleriyle görüşerek alınacak tedbirleri anlattığını ifade eden Aslan, "Daha önce biz tedbirlerimizi almıştık. Bazı hayvan sahipleri kamera takmıştı, bekçi köpeklerinin ve çobanların sayılarının artırdık. Bunun akabinde de her zaman ulaşabildiğimiz her sorunumuza koşan jandarmamız köyümüze gelerek ayrıca bilgilendirme yaptı. Jandarmamıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Köy halkından besici Necip Coşgun da jandarmanın hırsızlara karşı tedbirli olmalarını anlattığını belirterek, "Biz de tedbirli olmaya çalışıyoruz, kameramız, köpeklerimiz var. Böyle önlem alıyoruz" diye konuştu.

Yüksel Ceylan ise kendilerini bilgilendiren jandarmaya teşekkür etti.