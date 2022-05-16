Vali Hüseyin Öner, Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Kafkas arısının bölge için çok önemli bir değer olduğunu ve buna ilişkin yapılan her çalışmayı önemsediklerini söyledi.

Doğru ve verimli yöntemlerle arıcılık sektörünün hak ettiği yerde olacağına inandığını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Dünyada bal arıları arısında ekonomik değere sahip en önemli arı ırkından biri olan Kafkas arısına, ilimiz ev sahipliği yapıyor. Son zamanlarda gıda takviyesi olarak kullanılmasının yaygınlaşması, bu ürünlere olan talebi, güvenirliğe olan ihtiyacı arttırmaktadır. Balın dışında, diğer arı ürünleri olan polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği, arı zehiri ve apilarnil gibi ürünlerin katma değeri yüksek. Doğru ve verimli yöntemlerle arı ürünleri üretiminin yanında, ürettiğimiz ürünlere marka değeri ve pazarının oluşturulması ile arıcılık sektörüne olan talep artacağı gibi bu işten geçimini sağlayan ilimiz genelinde yaklaşık 600 işletmenin kendini geliştirmesi ve yeni yatırımlar yapması için buradan yeni fikir ve iş birlikleri doğacağı kanaatindeyim"

Vali Öner, SERKA'ya "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" kapsamında sundukları "Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi"nin onaylanması halinde arı ürünlerinin Ardahan'da işlenmesi, analiz edilmesi ve paketlenmesinin de yapılacağını sözlerine ekledi.

Toplantı, Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) Prof. Dr. Oktay Yıldız, Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ile Samsun Veteriner Araştırma Enstitüsünden Dr. Rahşan Akpınar'ın sunumlarıyla devam etti.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz, KAGEM Müdürü Sinan Aydın, SERKA Ardahan Koordinatörü Ahmet Mücahit Köksoy, İŞKUR Ardahan İl Müdürü Ahmet Sonkaya, Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve Ardahan Esnaf Odası Başkanı İskender Alihanoğlu ile arı yetiştiricileri katıldı.