Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldaklılar güneşli havayı sahilde ve piknik alanlarında değerlendirdi
[Fotoğraf AA]
Zonguldak'ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde ve piknik alanlarında zaman geçirdi.
Hava sıcaklığının 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Sahil boyunca yürüyen Zonguldaklılar, piknik yapıp yeşil alanlarda dinlendi. Çocuklar da ebeveynleriyle park ve bahçelerde eğlendi.
Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları da balık tutup spor yaparak keyifli vakit geçirdi.
Etiketler: Zonguldak
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