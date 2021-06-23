Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünce, merkeze bağlı Ardıçdere köyü deresinden daha önce alınan ve Trabzon'da yetiştirilen anaç balıklardan elde edilen yavrular, tankerle bölgeye getirildi.

Yavru kırmızı benekli 35 bin alabalık, tankere bağlanan boru ile dereye salındı.

Ardıçdere köyü muhtarı Ercan Işık, gelecek kuşaklara güzel ve temiz bir ortam bırakmak istediklerini belirterek, "Bu nedenle bugünkü etkinliği önemsiyoruz. 8 yıldır buraya her yıl on binlerce kırmızı benekli alabalık bırakılır. Bize düşen bunları korumak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.