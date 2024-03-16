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Güncel
AA 16.03.2024 10:45

Ardahan ve Erzurum'da kar etkili oldu

Ardahan ve Erzurum kent merkezlerine kar yağdı.

Ardahan ve Erzurum'da kar etkili oldu

Ardahan'da aniden bastıran ve lapa lapa yağan karla etraf beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden kar, hava sıcaklığının 3 derece olması nedeniyle yerde uzun süre kalmadı.

Kar yağışı, Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkilerinde etkisini artırdı.

Erzurum

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, cuma namazından çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kent merkezindeki tarihi yapılar da kar yağışıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.

 

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