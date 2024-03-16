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Güncel
İHA 16.03.2024 09:25

Burdur’da üstü tam kapatılamayan eski çöplük çevre kirliliğine neden oluyor

Burdur’da bir süre çöplük olarak kullanıldıktan sonra katı atık tesisinin yapılmasıyla birlikte atıl duruma bırakılan eski çöplük üzeri tam kapatılmadığı için çevre kirliliğine neden oluyor. Rüzgarla birlikte uçuşan çöpler dere yatakları ve ağaç dallarını doldurmuş vaziyette.

Burdur’da üstü tam kapatılamayan eski çöplük çevre kirliliğine neden oluyor

Burdur’un yıllarca çöplerinin döküldüğü Burdur- Antalya karayolu yakınındaki eski çöplük, katı atık bertaraf tesisi yapıldıktan sonra üzeri tam kapatılmayarak çöp dağı olarak açıkta bırakıldı.

Tam anlamıyla üzeri kapatılmayan çöplükte bulunan plastik atıklar rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ediyor. Çöplüğün alt kısmında bulunan vadi ve dere yatağı boydan boya çöp ve molozla dolmuş durumda. Antalya karayoluna kadar inen çöpler bir yaprak misali ağaç dallarında sallanıyor. Bu çöpleri gören vatandaşlar da burayı çöplük sanıp çöplerini ve molozlarını bu alana dökünce doğa katliamı günden güne artıyor. 

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