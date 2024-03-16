Burdur’da üstü tam kapatılamayan eski çöplük çevre kirliliğine neden oluyor

Burdur’un yıllarca çöplerinin döküldüğü Burdur- Antalya karayolu yakınındaki eski çöplük, katı atık bertaraf tesisi yapıldıktan sonra üzeri tam kapatılmayarak çöp dağı olarak açıkta bırakıldı.



Tam anlamıyla üzeri kapatılmayan çöplükte bulunan plastik atıklar rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ediyor. Çöplüğün alt kısmında bulunan vadi ve dere yatağı boydan boya çöp ve molozla dolmuş durumda. Antalya karayoluna kadar inen çöpler bir yaprak misali ağaç dallarında sallanıyor. Bu çöpleri gören vatandaşlar da burayı çöplük sanıp çöplerini ve molozlarını bu alana dökünce doğa katliamı günden güne artıyor.