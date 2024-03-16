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Güncel
İHA 16.03.2024 09:28

Mevlana Müzesi’ndeki Sakal-ı Şerif tekrar ziyarete açıldı

Konya’da Mevlana Müzesi'nde bulunan Sakal-ı Şerif yıllar sonra tekrar ziyarete açıldı.

Mevlana Müzesi’ndeki Sakal-ı Şerif tekrar ziyarete açıldı

Mevlana Müzesi’nin dergah olarak kullanıldığı zamanlarda her Ramazan ayının 15’inden sonra ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yıllar sonra tekrar ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif’in ziyarete açılmasıyla ilgili bilgi veren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Mevlana Müzesi dergah olarak kullanıldığı zamanlarda her Ramazan ayının 15’inden sonra Sakal-ı Şerif ziyarete açılıyordu. Dergah olarak kullanıldığı zamandan yıllar sonra bu Ramazan ayında tekrar ziyarete açıldı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 422 tanesi İstanbul’da olmak üzere Türkiye’de bin 818 adet Sakal-ı Şerif bulunuyor. Mevlana Hazretleri Türbesi’nde de 3 adet Sakal-ı Şerif bulunuyor. Sakal-ı Şeriflerden bir tanesi Sultan Abdülhamit Han tarafından Mevlana Dergahına hediye edildi. 

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