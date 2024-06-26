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Güncel
AA 26.06.2024 18:59

Ardahan Kalesi'ni bayram tatilinde 24 bin 397 turist ziyaret etti

Tarihi Ardahan Kalesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde 24 bin 397 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Ardahan Kalesi'ni bayram tatilinde 24 bin 397 turist ziyaret etti

Tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi, kentin en önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan kale, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Ardahan Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

"Bayram tatili süresi zarfında 24 bin 397 kişi ziyaret etti"

Bu değerin daha çok kitlelelere ulaşması için çalışmalar yaptıklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Bayram tatili süresi zarfında 24 bin 397 kişi ziyaret etti. Bunun 137'si yabncıydı. Gelenlerin çoğunda bölgeye olan özlemlerini görüyoruz. Bölgeyi görmek için geliyolar. Bu yoğun ziyaret bizi ümitlendiriyor. Bu ziyaret akışını artırmanın çabasındayız. Bizim önemli turizm destinasyonumuz olan kaleyi değerlendirmek istiyoruz."

Kale bitişiğinde restoran işleten Nesrin Arslangörür, ilk kez bu kadar kalabalık ziyaretçi gördüklerini belirterek, Ardahan'a gelen her kişinin mutlu ayrılması için çalıştıklarını ifade etti.

Ziyaretçilerden Şükrü Orhan, "Doğu'da askerlik yaptım. Seneler sonra da olsa hasret gidermek için ailece geldik. Buraları çok iyi gördük. Buraların görülmesi ve gezilmesi gereken yerler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

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